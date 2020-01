Erster ETF von Purpose Investments wird über die HANetf White-Label-Plattform gelistet. Der Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF ist der erste ETF in Europa, der Anlegern einen Zugang zur Wertentwicklung von Unternehmen anbietet, die primär in der medizinischen Cannabis-, Hanf- und Cannabidiol (CBD)-Branche tätig sind. Der Referenzindex umfasst zurzeit 13 Unternehmen, die in der Produktion von medizinischem Cannabis sowie damit verbunden Produkten und Dienstleistungen tätig sind. Es handelt sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, wobei im Rahmen der quartalsweise erfolgten Neugewichtung der Anteil eines Unternehmens maximal 10 Prozent beträgt.

