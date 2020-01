Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Purpose Investments über die White-Label-Plattform des Emittenten HANetf auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF (ISIN DE000A2PPQ08/ WKN A2PPQ0) sei der erste ETF in Europa, der Anlegern einen Zugang zur Wertentwicklung von Unternehmen anbiete, die primär in der medizinischen Cannabis-, Hanf- und Cannabidiol (CBD)-Branche tätig seien. Der Referenzindex umfasse zurzeit 13 Unternehmen, die in der Produktion von medizinischem Cannabis sowie damit verbunden Produkten und Dienstleistungen tätig seien. ...

