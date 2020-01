creditshelf erweitert Produktportfolio und bietet Zugang zu einzigartigem Kreditlaufzeitangebot von bis zu acht Jahren für gänzlich unbesicherte Mittelstandskredite zwischen 500.000 EUR und 5 Mio. EUR an Die creditshelf Aktiengesellschaft, Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, geht eine strategische Partnerschaft mit BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ein und baut damit das Kreditangebot auf ...

