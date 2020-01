Das Abkommen zwischen den USA und China ist nur ein wackliger Waffenstillstand. Die Entfremdung und Rivalität der Großmächte wird fortschreiten - und zur einer wirtschaftlichen Fragmentierung der Welt führen.

Nouriel Roubini ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stern School of Business der New York University sowie Vorsitzender von Roubini Macro Associates.Das geplante "Phase eins"-Abkommen zwischen den USA und China hat die Finanzmärkte jubeln lassen. Als Gegenleistung für Chinas zaghafte Zusage, mehr US-Agrargüter zu kaufen und bescheidene Zugeständnisse bei geistigen Eigentumsrechten und Währungspolitik verzichten die USA auf weitere Zollerhöhungen und wollen einige der am 1. September eingeführten Zölle senken. Die gute Nachricht für Investoren ist, dass der Deal eine neue Runde von Zöllen abgewendet hat, die die USA und die Weltwirtschaft in eine Rezession hätte kippen und die globalen Aktienmärkte zum Absturz hätte bringen können.

Doch eigentlich gibt es nur wenig Grund zur Freude: Der Deal ist lediglich ein vorübergehender Waffenstillstand inmitten einer viel größeren strategischen Rivalität darstellt, die Handel, Technologie, Investitionen, Währung und geopolitische Fragen umfasst. Die chinesisch-amerikanische Entfremdung wird wahrscheinlich weiter fortschreiten; im Technologiebereich ist sie so gut wie sicher. Die USA sehen Chinas Streben nach Autonomie und Vorherrschaft in Spitzentechnologien - etwa KI, 5G, Robotik, Automatisierung, Biotechnologie, autonome Fahrzeuge - als Bedrohung für ihre wirtschaftliche und nationale Sicherheit. Nachdem Huawei (ein 5G-Spitzenunternehmen) und andere chinesische Technologieunternehmen auf die schwarze Liste gesetzt wurden, werden die USA weiterhin versuchen, das Wachstum von Chinas Tech-Sektor einzudämmen.

Der grenzüberschreitende Daten- und Informationsfluss wird ebenfalls eingeschränkt, was Bedenken hinsichtlich eines "Splinternets" zwischen den USA und China aufkommen lässt. Aufgrund der verstärkten Kontrolle durch die USA sind die chinesischen Direktinvestitionen in Amerika gegenüber 2017 um 80 Prozent eingebrochen. Nun drohen neue Gesetzesvorschläge, die öffentlichen US-Pensionsfonds von Investitionen in chinesische Unternehmen auszuschließen, chinesische Risikokapitalinvestitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...