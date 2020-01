Traden Sie wie ein Profi - mit unserem kostenlosen Trading Desk: https://bit.ly/2YPMHX4 Jetzt gehts wieder los mit der Zahlenflut in den USA und Deutschland! Was ist zu erwarten, wie ist der Höhenflug der Tesla-Aktie zu erklären und warum bleibt Wirecard für die Anleger so spannend? Einschätzungen von Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank, der aus Quickborn zugeschaltet ist.