Hochkonzentriert und bemerkenswert rein - was die jüngsten Bodenproben der Pata Pila-Liegenschaft im argentinischen Hombre-Muerto-Salar zutage förderten, verblüffte selbst die Geschäftsleitung. Dabei war man bei Galan Lithium (ASX:GLN, WKN DE: A2N4CD) ohnedies mit hohen Erwartungen an die Tests herangegangen. Jetzt visiert der australische Lithium-Explorer eine neue, verbesserte Ressourcenschätzung an. Galan Lithium aus Perth exploriert in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...