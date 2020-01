Linz (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien verdichten sich die Zeichen für eine baldige Zinssenkung der Bank of England, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach den deutlichen Worten von Gouverneur Mark Carney würden die Wirtschaftsdaten mit großen Interesse verfolgt. Die gestrigen Zahlen zur Industrieproduktion hätten für steigende EUR/GBP Kurse gesorgt. Wenn sich auch Ende Januar noch keine Mehrheit für einen Zinsschritt nach unten finde, stünden die Chancen auf eine Senkung im März schon bei knapp über 50%. (14.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...