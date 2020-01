NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 3. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 38,00 auf 39,50 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Sie erwarte keine Überraschungen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bereiche Bildgebung und AT (Fortschrittliche Therapien) des Medizintechnikkonzerns dürften sich stark entwickelt haben, doch die Diagnostik-Sparte weiter unter Druck stehen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

