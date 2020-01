Akquisition wird die Kapazitäten von Milliken bei Zusatzstoffen für Spezialbeschichtungen steigern

Milliken Company ("Milliken"), ein global aufgestellter diversifizierter Hersteller mit über eineinhalb Jahrhunderten Erfahrung im Bereich der Materialwissenschaft, hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Übernahme der Borchers Group Limited ("Borchers") von The Jordan Company, L.P. ("TJC"), bekannt gegeben. Borchers ist ein global tätiges Spezialchemikalienunternehmen, das für seine hochleistungsfähigen Beschichtungszusatzstoffe und Spezialkatalysatorlösungen bekannt ist. Die Übernahme wird voraussichtlich noch im Januar 2020 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200114005396/de/

Borchers hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält ein respektables Portfolio von Zusatzstoffen für den Markt für Beschichtungen, Tinten und Klebstoffen mit einer umfassenden Palette an kobaltfreien Trockenstoffen, Dispersionsmitteln, Rheologieadditiven, Netzmitteln, Polymerisationskatalysatoren und Haftvermittlern. Die Aufnahme von Borchers insbesondere dessen Fachkompetenz bei Zusatzstoffen für Spezialbeschichtungen erweitert das umfassende Lösungsportfolio von Milliken im Einklang mit dem strategischen Ziel des Unternehmens, eine Reihe von globalen Wachstumsplattformen zu entwickeln.

"Ich bin hoch erfreut, unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit durch die Akquisition eines Unternehmens mit gleich ausgerichteten Werten voranzutreiben", erklärte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken Company. "Borchers bringt spezielle Fachkenntnisse ein, welche die Stärken von Milliken weiter verbessern und unser Wachstum ankurbeln werden."

Devlin Riley, Präsident und CEO von Borchers, kommentierte: "Wir freuen uns außerordentlich über die Partnerschaft mit Milliken, die uns in die Lage versetzt, weiter in unser Geschäft zu investieren, unsere globale Plattform auszubauen und unseren Kunden weiterhin innovative und zufriedenstellende Lösungen zu liefern. Durch die Kombination unserer Kapazitäten und unseres Ansatzes mit der Technologiefülle und Innovationsarbeit von Milliken können wir den Märkten, auf denen wir tätig sind, vorbildliche Lösungen liefern. Ich möchte mich bei dem Team von TJC für ihre Beratung und solide Partnerschaft bedanken."

Erik Fagan, ein Gesellschafter bei TJC, fügte hinzu: "Devlin Riley und das Team von Borchers haben das Unternehmen durch eine Phase geführt, die durch starkes organisches Wachstum und Akquisitionen gekennzeichnet ist. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Borchers und sehen den weiteren Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf seine Kunden erwartungsvoll entgegen."

"Wir freuen uns darauf, auf wissenschaftlichem Gebiet im Interesse unserer Kunden einen Sprung nach vorn zu machen, indem wir die Stärken von Borchers und Milliken vereinen", so Russ Rudolph, Senior Vice President der Abteilung für Chemikalien bei Milliken. "Borchers erweitert unsere Reichweite und unsere technologische Kompetenz, sodass wir chemische Innovationen auf dem Weltmarkt für Spezialchemikalien vorantreiben können."

Jones Day vertrat Milliken bei der Transaktion. Moelis Company LLC fungierte als Finanzberater und Mayer Brown LLP als Rechtsberater für Borchers und TJC.

Über Milliken Company

Milliken löst seit mehr als 150 Jahren alltägliche Probleme mit innovativen Lösungen. Unsere Forschungs-, Design- und Fertigungskompetenz erstreckt sich über eine Vielzahl von Disziplinen, darunter Spezialchemikalien, Bodenbeläge, Gesundheitswesen sowie Hochleistungs- und Schutztextilien. Ein unerschütterliches Bekenntnis zur Ethik leitet unsere Arbeit und ergibt neue Definitionen, wie wir unseren Produkten Stärke und Schutzkraft hinzufügen, wie wir unserer Umgebung Lebendigkeit und Farbe verleihen und wie wir für die Umwelt sorgen. Erfolg besteht für uns darin, dass Entdeckungen innerhalb von Milliken uns allen helfen, sinnvollere Verbindungen zur Welt zu haben. Entdecken Sie Milliken unter www.milliken.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

Über die Borchers Group Limited

Borchers mit Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio ist eine global aufgestellte Plattform für Beschichtungstechnologien, die Produkte mit Mehrwert bietet, die wiederum entscheidende Komponenten von Gesamtrezepturen sind. Die Produkte des Unternehmens werden häufig nach kundenspezifischen Rezepturen angepasst, was zu hohen Bindungsraten und langfristigen Beziehungen führt. Borchers verkauft eine breite Palette von Produkten an rund 1000 Kunden für eine Vielfalt von Anwendungen und Endmärkten. Mit Fertigungsstätten in den USA und Frankreich sowie Technologie- und Geschäftsentwicklungszentren in den USA, Deutschland, China und Indien ist Borchers in der Lage, sowohl regionale als auch multinationale Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Weitere Informationen über Borchers finden Sie unter www.borchers.com.

Über The Jordan Company, L.P.

TJC ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die 1982 gegründet wurde und Vermögen mit Finanzierungsverpflichtungen von über 11 Milliarden US-Dollar verwaltet. Seit 38 Jahren investiert TJC in eine Vielzahl von Unternehmen und fördert deren Wachstum in einem breiten Spektrum von Industrien, darunter Industriegüter, Transportwesen und Logistik, Gesundheitswesen und Verbrauchermarkt, Telekommunikation, Technologie- und Versorgungsmarkt. Das leitende Investment-Team investiert seit über 20 Jahren mit der Unterstützung seiner Operations Management Group, die 1988 gebildet wurde, um operative Verbesserungen bei Portfoliounternehmen vorzunehmen. TJC hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält eine Niederlassung in Chicago. Weitere Informationen finden Sie unter www.thejordancompany.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200114005396/de/

Contacts:

Milliken Company

Betsy Sikma

betsy.sikma@milliken.com

+1 864 909 7908

Liz Morris

liz@mwilliamscg.com

+1 864 918 5196