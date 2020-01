Jetzt gehts wieder los mit der Zahlenflut in den USA und Deutschland! Was ist zu erwarten, wie ist der Höhenflug der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) zu erklären und warum bleibt Wirecard für die Anleger so spannend? Einschätzungen von Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank, der aus Quickborn zugeschaltet ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...