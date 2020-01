Laut einer aktuellen Interhyp-Umfrage unter den Zinsexperten namhafter Kreditinstitute ist im Jahr 2020 weiter mit niedrigen Bauzinsen zu rechnen.

Demnach sollen Baufinanzierungen im Jahr 2020 voraussichtlich günstig bleiben. Die von Interhyp im monatlichen Bauzins-Trendbarometer befragten Experten gehen in der Mehrheit am ehesten von einer Seitwärtsbewegung beim Baugeld aus - in den kommenden Wochen sowie im weiteren Jahresverlauf.

