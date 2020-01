Express-Zertifikate stechen heraus

Das Investitionsvolumen am deutschen Zertifikatemarkt legte im Oktober deutlich zu. Im Vormonatsvergleich entsprach das Plus in Höhe von 498,8 Mio. Euro einem Anstieg um 0,7 Prozent. Und gegenüber Oktober 2018 erreichte das Wachstum sogar 3,1 Prozent. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Als Treibsatz der positiven Dynamik stechen laut DDV-Angaben in beiden Zeitfenstern Express-Zertifikate heraus. Ihr Anteil am Gesamtvolumen der Anlagezertifikate kletterte von 24,4 Prozent vor einem Jahr um vier Prozentpunkte auf nunmehr 28,4 Prozent. Damit hat sich der Vorsprung der führenden Strukturierten Anleihen um 3,2 Prozentpunkte auf nur noch 2,4 Prozentpunkte verringert.

