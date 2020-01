Schon früh hatte Kreditkarten-Gigant Visa in das Startup Plaid investiert, jetzt übernimmt er es ganz. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Deal allerdings noch zustimmen. Für 5,3 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 4,8 Milliarden Euro, übernimmt Kreditkarten-Gigant Visa das Fintech-Startup Plaid. Das zumindest gaben die Unternehmen in einer entsprechenden Vereinbarung am Montag nach US-Börsenschluss bekannt. "Wir freuen uns sehr über die Übernahme von Plaid und darüber, wie sie den Wachstumskurs unseres Unternehmens verstärkt", ließ Al Kelly, CEO und Chairman von ...

