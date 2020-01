Kombination aus Low-Code-Plattform und Process-Mining-Technologie beschleunigt digitale Transformation von Geschäftsprozessen

FRANKFURT, Germany, Jan. 14, 2020mit der leistungsstarken Process-Mining-Technologie von Celonis Intelligent Business Cloud (IBC) zu verknüpfen. Celonis ist Marktführer für KI-gestütztes Process Mining und Process Excellence Software. Ziel der Partnerschaft ist es, die Transformation digitaler Geschäftsprozesse und deren Verbesserung für gemeinsame Kunden zu beschleunigen.



"Dank der Kombination von Process Mining und der Low-Code-Plattform können Prozesse nahezu in Echtzeit verbessert werden", so Todd Lohr, Principal, Technology Enablement, KPMG LLP. "Das Zusammenspiel von Process Mining- und Prozessmanagement-Technologien sowie deren Bereitstellung innerhalb eines Low-Code-Umfelds gewährleistet kontinuierliche Prozessverbesserungen. Damit erreichen Unternehmen das digitale Zeitalter schneller als jemals zuvor."

Die Appian-Plattform wurde sowohl im Gartner 2019 Magic Quadrant für Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) als auch im Gartner 2019 Magic Quadrant für Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS) als Leader positioniert. Die Kombination aus Entwicklungsgeschwindigkeit und leistungsstarkem Prozessmanagement ermöglicht es Unternehmen, dank Appian um bis zu zwanzig Mal schneller, bessere Business-Anwendungen zu erstellen oder diese zu modifizieren. Appian vereinfacht es zudem, KI-Funktionalitäten und Robotic Progress Automation (RPA) in jede Anwendung zu integrieren.

Celonis bietet Unternehmen einen erheblichen Mehrwert, da es sie in die Lage versetzt, ineffiziente Prozesse innerhalb einer Vielzahl betrieblicher Abläufen zu erkennen. Diese lassen sich in Echtzeit optimieren und kontinuierlich kontrollieren, um so eine optimale Leistung zu gewährleisten.

"Appian und Celonis teilen die Vision einer Welt reibungsloser Geschäftsprozesse, die außergewöhnliche Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter bieten", erklärt Marc Kinast, VP Partnerships bei Celonis. "Großartige Business-Erfahrungen entstehen durch entsprechende Geschäftsprozesse. Diese müssen sich den kontinuierlich wandelnden äußeren Rahmenbedingungen flexibel anpassen können. Genau dies gewährleistet unsere Partnerschaft mit Appian."

Die erste Integration zwischen beiden Unternehmen ermöglicht es Celonis IBC-Anwendern, sich nahtlos mit Appian für Process Mining in der gesamten Appian-Umgebung zu verbinden.

"Appian ist die zentrale Orchestrierungs-Plattform für eine moderne Workforce bestehend aus Menschen, Robotern und KI-Systemen", so Marc Wilson, Senior Vice President, Global Partnerships and Industries bei Appian. "Unsere Partnerschaft mit Celonis stellt das gesamte Ökosystem menschlicher und maschineller Geschäftsprozesse zur Verfügung, um schnelle und einfache Möglichkeiten zur Prozessverbesserung aufzuzeigen."

Über Celonis

Celonisist der führende Anbieter von Enterprise Performance Acceleration-Software mit Sitz in New York und München. Die Intelligent Business Cloud, die auf der von ihr entwickelten Process-Mining-Technologie aufbaut, hilft Unternehmen, betriebliche Reibungsverluste schnell zu beseitigen und zu einer Superfluid Enterprise zu werden. Firmen auf der ganzen Welt, darunter Siemens, L'Oreal, Uber, Citi, Airbus und Vodafone, vertrauen auf Celonis, um Maßnahmen zu realisieren und Veränderungen in den Geschäftsprozessen voranzutreiben. Dies führt zu Einsparungen von Millionen US-Dollar und zu außergewöhnlichen Kundenerlebnissen.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Entwicklungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.appian.de.

