Nebelhornbahn-AG: Nebelhornbahn-AG schüttet Dividende aus^ DGAP-Ad-hoc: Nebelhornbahn-AG / Schlagwort(e): Dividende Nebelhornbahn-AG: Nebelhornbahn-AG schüttet Dividende aus14.01.2020 / 12:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Oberstdorf, 14. Januar 2020Vorstand und Aufsichtsrat der Nebelhornbahn-AG beabsichtigen, der Hauptversammlung am 1. April 2020 für das Geschäftsjahr 2018/19 die Ausschüttung einer Dividende von 0,20 Euro je Stückaktie (1.352.000 Stückaktien), insgesamt 270.400,00 Euro, und eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von 200.000,00 Euro, vorzuschlagen.Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,20 Euro je Stückaktie, insgesamt 270.400,00 Euro, ausgeschüttet.Ansprechpartner: Henrik Volpert, Vorstand E-Mail: h.volpert@ok-bergbahnen.com Tel. +49(8322)9600-101314.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Nebelhornbahn-AG Nebelhornstraße 67 87561 Oberstdorf Deutschland Telefon: 08322-9600-1013 Fax: 08322-9600-1001 E-Mail: h.volpert@ok-bergbahnen.com Internet: www.ok-bergbahnen.com ISIN: DE0008271107, DE0008271107 WKN: 827110, 827110 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 952411Ende der Mitteilung DGAP News-Service952411 14.01.2020 CET/CEST