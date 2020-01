14.01.2020 - PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850), Tochtergesellschaft der publity AG ( ISIN DE0006972508) verstärkt ihr Immobilienportfolio weiter mit einer bekannten Frankfurter Büroimmobilie und kauft das Westend Carree in Frankfurt am Main mit einer Gesamtmietfläche von rund 30.550 Quadratmetern. Der Ankauf erfolgt durch die PREOS-Tochter publity Investor GmbH, an der PREOS 94,9 Prozent der Anteile hält. Das Westend Carree befindet sich zentrumsnaher Top-Lage von Frankfurt und ist zu 91 Prozent vermietet. Die Immobilie verfügt über einen attraktiven Mietermix aus renommierten nationalen ...

