Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase zwischen den Kursmarken von 255 und rund 297 Euro hat sich das Wertpapier von Adidas bereits gegen Ende letzten Jahres aus einem untergeordneten Abwärtstrend zur Oberseite befreien können und ein regelkonformes Kaufsignal aufgestellt. In der charttechnischen Besprechung vom Kollegen Harald Zwick vom 6. Januar 2020: "Adidas Long: 57 Prozent Chance!" wurde auf einen potenziellen Folgeanstieg in den Bereich von 310 Euro rechtzeitig hingewiesen, dieses Niveau hat das Wertpapier aber schon längst wieder hinter sich gelassen und stieg auf frische Rekordhochs weiter an. Allerdings wird es mit weiteren Kursgewinnen zunehmend schwieriger, weitere Ziele abzuleiten und dabei die Treffsicherheit aus den letzten Monaten beizubehalten. Auf jeden Fall sollten Stopps nun sehr viel enger angezogen ...

