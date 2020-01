Unterföhring (ots) - Hände hoch! Das Kult-Ermittlerduo Michael Naseband und Alexandra Rietz kehrt zurück: Im Januar 2020 starten die Dreharbeiten von "K11 - Die neuen Fälle", produziert von der Constantin Entertainment GmbH. Gemeinsam mit zwei Kollegen-Youngstern heften sich die erfahrenen Kommissare wieder an die Fersen von Schwerverbrechern aller Couleur. Alle Mitglieder des "K11"-Teams haben auch jenseits der Kamera jahrelange Erfahrung im Polizeidienst. Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1: "'K11' ist der 'Tatort' der Light-Crime-Dokus. Sieht man sich die phänomenalen Abrufzahlen auf unseren digitalen Kanälen und die tollen Quoten auf unserem Schwestersender SAT.1 Gold an, ist klar: Die Strahlkraft der Marke 'K11' ist ungebrochen. Die Zuschauer lieben es und wir stärken mit einer Neuauflage dieses Kultformats gleichzeitig unser Crime-Portfolio in der Access-Prime-Time."Ebenfalls im Januar fällt die erste Klappe der Crime-Doku "Grünberg und Kuhnt": Als Ermittler der Mordkommission klären Kriminalhauptkommissar Bernie Kuhnt und Kriminalhauptkommissarin Lara Grünberg Tötungsdelikte in Duisburg und Umgebung auf. Kuhnt und Grünberg sind bereits bekannt aus den Crime-Klassikern "Niedrig und Kuhnt" sowie "Die Ruhrpottwache"."Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" komplettieren den Krimi-Dreiklang des SAT.1-Vorabends: Paul Richter und Stephan Sindera fokussieren sich in einer neuen und eigenständigen Einsatzkommission zukünftig auf die Aufklärung schwerer Straftaten im Raum Köln. Zuschauer kennen das Duo bereits aus der erfolgreichen SAT.1-Daytime-Produktion "Auf Streife." Drehstart ist im Januar 2020. "Grünberg und Kuhnt" sowie "Richter und Sindera" werden produziert von der Filmpool Film- und Fernsehproduktion GmbH.Die Ausstrahlung der neuen Crime-Dokus ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.Erfolg linear und digital: Auf den digitalen Plattformen von SAT.1 (inkl. Joyn/7TV) zählt "K11 - Kommissare im Einsatz" zu den Top-10-Formaten und verzeichnete 2019 einen Anstieg der Abrufzahlen von 41 Prozent. Die Wiederholung des Crime-Klassikers erreichte außerdem auf SAT.1 Gold im vergangenen Jahr Bestwerte von bis zu 4,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) - und zählt damit ebenfalls zu den Top-Performern des Senders. Ebenso punktete "Niedrig und Kuhnt" auf dem SAT.1-Schwestersender 2019 in der Access-Prime-Time mit Bestwerten von bis zu 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.01.2020 (vorläufig gewichtet: 13.01.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4491610