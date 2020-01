HANNOVER (dpa-AFX) - Die deutsche Agrar- und Ernährungsbranche hat einer Studie zufolge 2019 einen Rekordumsatz verbucht. Viele Betriebe sind demnach aber verunsichert, wie es weitergeht. "Es fehlt ein Zukunftsthema", sagte Christian Janze vom Beratungsunternehmen EY, das die Studie zusammen mit der Universität Göttingen erstellt hat, am Dienstag in Hannover.



Ein Zukunftsthema könne die Digitalisierung sein, mit der sich etwa die Überwachung der Tiergesundheit verbessern lasse. Derzeit stünden jedoch Diskussionen über Einschränkungen für die Landwirtschaft im Fokus. So protestieren Bauern seit Monaten gegen aus ihrer Sicht überzogene Vorgaben zum Klimaschutz. "Ich glaube, dass es bergab geht", sagte Janze zum Ausblick der Branche.



Im vergangenen Jahr erzielten die Agrar- und Ernährungsbetriebe den Zahlen zufolge knapp 233 Milliarden Euro Umsatz. Das waren 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr (2018: 223 Mrd. Euro). Nach dem Auto- und dem Maschinenbau sei die Branche damit der drittgrößte Zweig im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland. Am schnellsten wuchsen die Bereiche Pflanzenschutz und Düngemittel./cwe/DP/jha