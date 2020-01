Mountain Alliance AG gibt Veränderungen im Vorstand sowie einen Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz bekannt^ DGAP-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Personalie Mountain Alliance AG gibt Veränderungen im Vorstand sowie einen Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz bekannt14.01.2020 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mountain Alliance AG gibt Veränderungen im Vorstand sowie einen Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz bekanntMünchen, 14. Januar 2020 - Die Mountain Alliance AG ( MA, ISIN DE000A12UK08) gibt personelle Veränderungen im Vorstand und einen Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz bekannt. Finanzvorständin Justine Wonneberger hat im Einverständnis mit dem Aufsichtsrat ihren Vertrag nicht verlängert und den Vorstand mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 verlassen. Sie bleibt dem Unternehmen aber weiterhin in aktiv beratender Funktion erhalten. Frau Wonneberger übernahm am 01. Januar 2012 die Position der Finanzvorständin. Zuvor war sie bereits im Rahmen der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Mountain Alliance aus Großbritannien nach Deutschland im Jahr 2010 federführend in die erfolgreiche Umsetzung der damit verbundenen komplexen Steuer- und Finanzthemen involviert. Das Vorstandsmitglied Manfred Danner hat im Zuge dieser Veränderung neben der bereits bestehenden Verantwortung für das operative Geschäft auch die Verantwortung für das Ressort Finanzen übernommen."Mit ihrem unternehmerischen Weitblick hat Justine Wonneberger exzellente Grundlagen für das weitere Wachstum der Mountain Alliance AG geschaffen. Im Namen des Vorstands bedanke ich mich bei Frau Wonneberger für ihre herausragende Leistung und freue mich, dass sie unserem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleibt", sagt Daniel Wild, Vorstandsvorsitzender der Mountain Alliance AG.Im Aufsichtsrat gab es mit dem 01. Januar 2020 einen Tausch der Amtsinhaber des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden. Herr Hans-Joachim Riesenbeck hat den Vorsitz des Aufsichtsrats der Mountain Alliance AG übernommen, Herr Tim Schwenke wird als sein Stellvertreter agieren. Eine Veränderung in den Mitgliedern des Aufsichtsrats geht damit nicht einher.Über die Mountain Alliance AG: Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Die Mountain Alliance AG hält Unternehmensbeteiligungen in vier Segmenten: Technology, Digital Business Services, Digital Retail und Meta-Platforms & Media. Die MA ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets.Kontakt: Mountain Alliance AG Manfred Danner Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: danner@mountain-alliance.de www.mountain-alliance.deCROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Bahnhofstr. 98 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 1250903-30 e-mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mountain Alliance AG Bavariaring 17 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 231 41 41 00 Fax: +49 89 231 41 41 11 E-Mail: wonneberger@mountain-alliance.de Internet: www.mountain-alliance.de ISIN: DE000A12UK08 WKN: A12UK0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 952451Ende der Mitteilung DGAP News-Service952451 14.01.2020