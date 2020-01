FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Innogy von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 40 Euro belassen. Die Innogy-Aktie sei nach der Übernahme durch Eon ein Sonderfall, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs reflektiere die typischen Abläufe des sich abzeichnenden Squeeze-Outs der noch nicht im Besitz von Eon befindlichen Minderheitenanteile. Bislang habe sein Votum seine fundamentale Einschätzung für Innogy widergespiegelt. Die nun auf "Hold" geänderte Einstufung sei taktischer Natur in Anlehnung an die Aktienkursrealität./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



