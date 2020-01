(shareribs.com) Sehr geehrte Leser,wir hoffen, dass Sie gut in das neue Jahr gerutscht sind. An dieser Stelle möchten wir es auch nicht versäumen Ihnen maximale Erfolge für 2020 zu wünschen.Zum Jahresbeginn möchten wir Ihnen einen Hidden Champion, einen waschechten Weltmarktführer aus dem Mittelstand, vorstellen, der seit über 30 Jahren am Markt ist und über ein gigantisches Wachstumspotenzial verfügt.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...