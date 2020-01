Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die niederländische Damen Schelde Naval Shipbuilding BV soll von der Bundeswehr den Großauftrag zum Bau des neuen Kriegsschiffes MKS 180 erhalten. Wie die Bundeswehr auf ihrer Internetseite bekanntgab, ist die Damen-Werft aus der nun abgeschlossen Auswertung der Angebote durch die Vergabestelle als Ausschreibungssieger hervorgegangen. Das Ergebnis der Auswertung ist den Angaben zufolge aber noch nicht rechtswirksam. Unterlegenen Bietern stehe der Rechtsweg offen.

Die Entscheidung der Vergabestelle sei auch noch vorbehaltlich der parlamentarischen Billigung zu sehen, die für das Frühjahr 2020 angestrebt werde. Die Kieler Werft German Naval Yards habe das Rennen um den größten Marineauftrag in der Geschichte der Bundeswehr damit verloren, berichtete der NDR. Gebaut werden sollen die Schiffe nach Angaben des Senders unter Federführung der Damen-Werft bei Blohm + Voss in Hamburg.

Die Bieter, die im Vergabeverfahren für das "Mehrzweckkampfschiff 180" verblieben waren, waren am 12. April 2019 zur Abgabe eines Best And Final Offer (BAFO) aufgefordert worden. Die Frist zur Angebotsabgabe hatte am 18. Juli geendet, und die eingegangenen Angebote der Bieter waren durch die Vergabestelle ausgewertet worden. Zur nachvollziehbaren Darstellung des Auswerteprozesses bedurfte es laut Bundeswehr einer aufwendigen Dokumentation, die ebenfalls abgeschlossen sei.

