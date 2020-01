Mladá Boleslav (ots) -- Wohlige Wärme dank Sitzheizung für Vorder- und äußere Rücksitze;beheizte Windschutzscheibe und beheizte Wischwasserdüsen fürjederzeit klare Sicht- Standheizung mit bequemer Steuerung per Smartphone und SKODAConnect-App- Sauberes Gepäckabteil mit doppelseitiger Laderaummatte undKofferraumwanne Fahrer der neuen SKODA Kompaktmodelle SKODA SCALA und KAMIQ kommen mit bis zu vier beheizbaren Sitzen, einer beheizbaren Windschutzscheibe und beheizten Wischwasserdüsen besonders komfortabel durch den Winter. Den schnellen Einstieg ins Fahrzeug ermöglicht das schlüssellose Zugangssystem KESSY. Die doppelseitigen Laderaummatten sind ideal für den Transport von nassem oder schmutzigem Winter-Equipment. Noch mehr Komfort bieten die SKODA Modelle KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA und SUPERB: Die optionale Standheizung lässt sich bequem über eine Funkfernbedienung oder teilweise per Smartphone steuern.SKODA ist bekannt für clevere Ideen im alltäglichen Umgang mit dem Auto - das gilt auch für die Tücken und Unzulänglichkeiten der kalten Jahreszeit, etwa zugefrorene Scheiben, kalte Hände und matschige Stiefel. So denkt SKODA beispielsweise bei der Sitzheizung auch an die Passagiere in der zweiten Reihe: Der Automobilhersteller bietet in den SKODA Modellen SCALA und KAMIQ neben beheizten Vordersitzen optional auch für die zwei äußeren Sitze im Fond eine Heizung an.Besonders angenehm kommen Fahrer von KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA und SUPERB mit einer Standheizung durch die kalte Jahreszeit. Sie kann über eine Funkfernbedienung und beim KAROQ oder dem neuen OCTAVIA bequem vom Frühstückstisch aus per SKODA Connect-App bereits im Voraus programmiert oder aktiviert werden. So hat das Fahrzeug schon beim Einsteigen die gewünschte Innenraumtemperatur und die Scheiben sind eisfrei.Warme Hände und eine hervorragende SichtDie auf Wunsch erhältliche Lenkradheizung für KAMIQ und SCALA schützt auch bei Minusgraden vor eisigen Händen und erlaubt das Fahren ohne dicke oder nasse Handschuhe. Das ist angenehmer und vor allem sicherer. Für schnellen Durchblick am frühen Morgen sorgt die auf Wunsch beheizbare Frontscheibe, die das Eis rasch zum Schmelzen bringt. Die Scheibenwaschdüsen sind bei beiden Modellen ebenfalls beheizt und sorgen so jederzeit für klare Sicht.Für optimale Sicht bei schlechtem Wetter und in langen Nächten können SKODA SCALA und SKODA KAMIQ anstelle der serienmäßigen LED-Scheinwerfer auch mit Voll-LED-Scheinwerfern bestellt werden. Diese bieten adaptive Funktionen und unterschiedliche Lichtmodi; auf Wunsch ist zudem ein Fernlichtassistent erhältlich. Ein Regen- und Fahrlichtsensor sowie die Coming/Leaving Home-Funktion zählen bei allen SCALA und KAMIQ-Modellen bereits zum Serienumfang.Schlüsselloser Zugang und Profiltiefenskala am EiskratzerNeben Klassikern wie dem Regenschirm in der Fahrertür bieten SCALA und KAMIQ zahlreiche neue Simply Clever-Ideen. Eines dieser Features ist der Eiskratzer in der Tankdeckelklappe, der nun mit einer Messskala ausgestattet ist, um die Profiltiefe der Reifen zu prüfen. Einen schnellen Zugang zum trockenen Fahrzeuginnenraum ohne langes Kramen in Manteltaschen oder Einkaufstüten ermöglicht das schlüssellose Zugangssystem KESSY. Ein integrierter Trichter im Verschlussdeckel des Scheibenwaschbehälters erleichtert das Auffüllen von Wischwasser und Frostschutzmitteln - Verschütten war gestern. Die dicke Winterjacke kann am serienmäßigen Kleiderhaken an der B-Säule aufgehängt werden. Der KAMIQ verfügt ab der Ausstattung Ambition zudem über eine im Kofferraum integrierte, herausnehmbare LED-Taschenlampe.Die Reinigung des Gepäckabteils geht im SKODA KAMIQ und SCALA dank der doppelseitigen Kofferraummatte leicht von der Hand. Die Unterseite besteht aus Gummi und eignet sich bestens für den Transport von schmutzigen Stiefeln, Schlitten oder nassen Regenschirmen. Für den KAMIQ steht zudem eine Kofferraumwanne aus Kunststoff in der Zubehörliste.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4491873