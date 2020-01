...in der deutschen Medizintechnik. Aber das Unternehmen ist auch ein Wackelkandidat in puncto Gewinnsituation, obwohl die Umsätze permanent zulegen. Das lag in den letzten Jahren insbesondere daran, dass man mit den Produkten zwar 1. Wahl ist, aber die Familie Dräger mit ihrer Mehrheit noch immer den Chef stellt, dessen Qualität gelegentlich bezweifelt wird.



Inzwischen sind einige Positionen im Management umbesetzt worden. Das wird vom Markt nun schrittweise eingepreist. Rd. 820 Mill. € Marktwert (für Stämme und Vorzüge) sind für einen Umsatz von 2,6 Mrd. € in der hochwertigen Medizintechnik ein lächerlicher Preis. Ein KGV von weniger als 13 ebenfalls. Worauf kann man wetten?



Dräger wird sich in der Ertragsqualität kontinuierlich verbessern. Darin liegt der Investment-Ansatz. Im Vergleich zu Schweizer Firmen dieser Art kann sich der Dräger-Wert sogar verdoppeln. Bitte berücksichtigen: Der Markt ist relativ eng, d. h. die Tagesumsätze schwanken und damit der Preis. Es kann auch mal 5 % mehr oder weniger pro Tag sein, doch der Preis-Trend stimmt.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info





DRAEGERWERK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de