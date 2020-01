STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hat einen sozialen Ausgleich beim klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft versprochen. Die Hilfen für Regionen, für die die Klimawende besonders schwierig ist, seien "ein Versprechen, dass die Europäische Union Ihnen bei diesem Übergang zur Seite steht", sagte Timmermans am Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg.



Die Kommission plant ein Hilfsprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro für besonders betroffene Regionen, darunter auch deutsche Kohlereviere wie die Lausitz oder das Rheinland. Geplant sind ein "Fonds für den gerechten Wandel" sowie Unterstützung aus dem Investitionsprogramm InvestEU und öffentliche Kredithilfen der Europäischen Investitionsbank (EIB).



Timmermans sprach von "mindestens 100 Milliarden Euro" - die Summe sei nur ein Anfang. Man wolle so eine Botschaft an diese Regionen senden. Die EU-Staaten sollen selbst entscheiden, in welchen Teilen ihres Landes besondere Hilfe nötig sei.



Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im Dezember das Ziel ausgegeben, die Europäische Union bis 2050 "klimaneutral" zu machen. Dann sollen alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden, um die Erderwärmung zu bremsen. Mit dem am Dienstag vorgeschlagenen Programm für nachhaltige Investitionen solle dieser Green Deal untermauert werden, sagte Timmermans./dav/DP/jha