Guten Tag,fehlen die Kraft und die Zuversicht? Oder ist es die Angst vor der eigenen Courage, welche die Märkte hemmt? Interessant ist, dass sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt die Märkte den Eindruck erwecken, als stecke etwas im Busch. Dabei könnten die Rahmendaten für weitere Kursavancen nicht besser sein:Morgen wollen China und die USA ihre "Phase 1" des Handelsabkommens unterzeichnen. Derzeit sieht es so aus als ob dies auch zustande kommt, aber nach den Erfahrungen der letzten Monate will die Börse auch trockene Tinte sehen und sich nicht auf Ankündigungen verlassen. Immerhin: Auch wenn das Abkommen kein wirklicher Meilenstein darstellt, so wirkt sich die Symbolkraft schon alleine aus. Endlich wird auch mal etwas unterschrieben! Allerdings: Sollte die Börse das bereits vorweggenommen haben, so steht und fällt der kurze Trend mit den Ergebnissen der Berichtssaison. Heute geht es mit CITIGROUP, WELLS FARGO und JP MORGAN CHASE in die erste Runde. Überraschungen werden nicht erwartet.

