Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Beyond Meat wieder. Der Konzern erweitert nicht nur seine Kooperation mit McDonald's, man arbeitet nun auch mit Dunkin' zusammen. Die US-Kaffeehauskette wird exklusiv für eine Woche das "The Beyond D-O-Double G Sandwich" verkaufen. Bei den Verkäufen steht Ballard Power auf dem dritten Platz. Ballard hat mit der deutschen SFC Energy und dem Kooperationspartner adKor einen Komponenten-Liefervertrag geschlossen.