Investors House Oyj: INVESTORS HOUSEN TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN SUOMEN YRITTÄJIEN KASVUYRITTÄJÄVERKOSTON PUHEENJOHTAJAKSI

INVESTORS HOUSEN TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN SUOMEN YRITTÄJIEN KASVUYRITTÄJÄVERKOSTON PUHEENJOHTAJAKSI

Suomen Yrittäjien hallitus on tänään nimittänyt Kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmän kaksivuotiskaudelle 2020-2021. Johtoryhmän puheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle on nimitetty Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen. 14 henkisen johtoryhmän sihteerinä toimii verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkosto yhdistää kasvuhaluisia yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta, kokoluokista ja kehitysvaiheista. Verkosto edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkosto toteutti vuonna 2019 yhteistyössä mm Nasdaqin, Nordean, Finnveran ja Inderesin kanssa valmennusohjelman 365 Päivässä Pörssiin, jossa 33 kasvuhakuista yrittäjää ja yritystä nosti valmiuksiaan kohti listautumista. Valmennusohjelman toteuttamiseen osallistui suuri joukko keskeisiä suomalaisia elinkeinoelämän toimijoita.

Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja Petri Roininen:

'Kasvuyrittäjyydellä on tämän päivän Suomessa sekä suuri tilaus että mahdollisuus. Suuri tilaus, koska uudet työpaikat ja hyvinvointi syntyvät kasvavissa yrityksissä. Ja suuri mahdollisuus, koska maahan on syntynyt yrittäjistä, rahoittajista, sijoittajista ja neuvoantajista muodostuva klusteri - sen toimijoiden yhteistyöllä ja ns. verkostovaikutuksilla voi olla odotettua suurempi merkitys. Kasvuyrittäjäverkostossa pyrimme tekemään konkreettisia toimia ja avauksia näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Nyt nimetty johtoryhmä edustaa laajalti eri aloja ja alueita. Tästä on hyvä jatkaa työtä, jota edellinen johtoryhmä käynnisti. Kiitän luottamuksesta ja odotan uuden kauden alkamista.', sanoo Petri Roininen

