Der Schweizer Energiekonzern BKW (CH0130293662) hat nach einem starken Jahresendgeschäft seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. In unserem Beitrag vom 17.12.2019 hatten wir bereits auf das starke Handelsgeschäft hingewiesen.Dieses trug nun gemäß den heute vorab veröffentlichten Zahlen auch wesentlich zu einem bärenstarken Ergebnis des Unternehmens mit Sitz in Bern bei.Starker Ergebnisbeitrag des StromhandelsWie die BKW-Gruppe heute mitteilte, wird sie im Geschäftsjahr 2019 ein besseres Betriebsergebnis erzielen als bislang prognostiziert. Noch im November hatte sie die bisherige Prognose bestätigt. Dank eines sehr erfolgreichen Handelsgeschäftes an der EPEX wird diese nun aber angehoben.

