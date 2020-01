Mainz (ots) -Mittwoch, 15. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Clelia Sarto, SchauspielerinMöbelmesse "imm cologne" - Tipps und Trends fürs ZuhauseAbstehende Ohren - Eine neue Methode schafft AbhilfeBagel mit Rauchmakrele - Ein Rezept von Mario KotaskaMittwoch, 15. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWölfe in Hessen - Schäfer protestieren in WiesbadenExpedition Deutschland: Bremen - Junge Leute und E-ScooterDer Traum vom Auswandern - Ein Hostel in VietnamMittwoch, 15. Januar 2020, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagJules Horn macht Karriere als Model - Deutscher in New YorkMittwoch, 15. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSchlagerstars und die "ZDF-Hitparade" - Jubiläum beim "smago! AWARD"Die Oscar-Favoriten 2020 - Renee Zellweger und Brad PittMode von Anja Gockel - Fashionweek in BerlinMittwoch, 15. Januar 2020, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDroht ein Aufstand in Iran? - Im Netz der LügenDer lange Arm der Mullahs - Die Macht der RevolutionsgardenAustraliens Tiere in der Feuerhölle - Känguru-Land abgebrannt"außendienst" in Kambodscha - Skaten gegen die Armut Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4492013