Seit 14 Jahren steht Jamie Dimon an der Spitze der US-Bank JP Morgan Chase, die gerade Rekordzahlen schreibt. Was zeichnet den Mann aus, der sich sogar zutraut, Donald Trump die US-Präsidentschaft abzujagen?

Einen kurzen Moment huscht ein Lächeln über das Gesicht von Jamie Dimon. Der Chef von JP Morgan Chase sitzt auf einem Podium im Atrium des Ronald Reagan Building and International Trade Center in Washington, DC. Es ist der letzte Tag der alljährlichen Mitgliederkonferenz des Institute of International Finance (IIF), doch von Ermüdung ist im Saal nichts zu spüren. Der Andrang ist enorm, die Neugier auf den Auftritt des Bankers riesig. Positive Spannung liegt in der Luft.Schließlich wartet die Branche hier auf ihren Superstar - und der hat allen Grund zu guter Laune. Wenige Tage zuvor hat die größte Bank der USA wieder einmal hervorragende Quartalszahlen vorgelegt. Andere würden jetzt jubeln, den eigenen Erfolg feiern oder zumindest das eigene Team loben. Doch Dimon tickt so nicht. "Ich achte eigentlich kaum auf Quartalsergebnisse", sagt er nur.

Derartige Lockerheit kann sich der 63-jährige locker leisten. Denn bei JP Morgan läuft es scheinbar wie von selbst. Drei Monate nach dem Auftritt in Washington legt die Bank ein Rekordergebnis vor. Im Jahr 2019 hat sie insgesamt sagenhafte 36,4 Milliarden Dollar verdient. An der Börse ist das Institut aktuell knapp 400 Milliarden Euro wert - das ist mehr als 20 mal so viel wie die Deutsche Bank.

Dimons Einfluss reicht weit über die Finanzwelt hinaus. Wenn er spricht, hört auch die Politik zu - und sei es, um sich über ihn aufzuregen. Häufiger jedoch werden seine Impulse ernst genommen. Sein Rat wird gesucht - und das weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus.

Es gehört zu den Ironien von Dimons Aufstieg, dass er ohne das größte Versagen seines Industriezweigs wohl nie zu einer solch einflussreichen Figur geworden wäre. Ausgerechnet die Finanzkrise von 2008 machte ihn zum wohl wichtigsten Banker der Welt. In den 20 Jahren vor dem Zusammenbruch hatte er sich an der Wall Street eher einen Ruf als knallharter Sanierer denn als Großstratege erarbeitet. Als ein Chef, der den Mitarbeitern die Zeitungsabonnements und die frischen Blumen im Büro streicht, um die Betriebskosten zu senken.

Doch Dimon sah früher als andere Bankenchefs, was auf den Finanzsektor zukam und bereitete JP Morgan Chase nach Möglichkeit darauf vor. Als im Frühjahr 2008 die Investmentbank Bear Stearns in Schwierigkeiten kam, drängte die US-Regierung deshalb Dimon, das strauchelnde Institut zu übernehmen. Sein Haus wurde als das Stärkste an der Wall Street angesehen, als Feuerwand gegen die aufziehende Katastrophe. Dimon griff zu, allerdings nicht ohne sich üppige staatliche Unterstützung zusichern zu lassen.

Der Schritt verwandelte den Bankenchef in der öffentlichen Wahrnehmung über Nacht vom grauen Kostensenker in einen genialen Finanzvisionär. In den folgenden Monaten sollte ...

