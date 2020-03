NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chef der größten US-Bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hat sich einer Notoperation am Herzen unterziehen müssen. Der Eingriff sei am Morgen erfolgt und erfolgreich verlaufen, Dimon auf gutem Wege der Erholung, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in einem Memo an Mitarbeiter, Aktionäre und Kunden mit.



Der 63-Jährige erlitt eine sogenannte Aortendissektion, die zu einem Herz-Kreislaufversagen führen kann. Die gute Nachricht sei, dass sie früh festgestellt wurde, erklärten Dimons Vertreter Daniel Pinto und Gordon Smith. Die beiden für das Tagesgeschäft zuständigen Vorstände sollen den Konzern leiten, bis der Chef wieder richtig genesen ist.



Dimon, der JPMorgan seit 2006 führt, ist einer der mächtigsten und prominentesten Bankchefs in den USA. Im Sommer 2014 musste der Wall-Street-Manager wegen Kehlkopfkrebs behandelt werden, erholte sich jedoch rasch wieder. Anfang 2018 verpflichtete sich Dimon, den Vorstandsvorsitz bei JPMorgan für weitere fünf Jahre zu behalten./hbr/DP/zb

