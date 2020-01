Corvus Gold arbeitet daran, sein Mother Lode-Vorkommen in Nevada weiter auszubauen. Und dabei hat man erneut sehr gute Bohrergebnisse erzielt. Das macht das Unternehmen für die großen Majors immer attraktiver.

Hohe Goldgehalte unter Mother Lode-Vorkommen

Corvus Gold (1,92 CAD; 1,27 Euro | CA2210131058) entwickelt gleich zwei Goldprojekte in Nevada. Bei beiden arbeitet man daran, die Ressource, die kumuliert bei 3,6 Mio. Unzen liegt, weiter auszubauen. Das Expansionsprogramm auf Mother Lode läuft derzeit blendend. So stießt man mit zwei weiteren Bohrungen auf hohe Goldgehalte. Bohrloch ML19-121 kam dabei auf 36,6 Meter mit 1,79 g/t Gold. Bohrloch ML19-122 wies 36,6 Meter mit 2,43 g/t Gold sowie einen Abschnitt über 27,4 Meter Länge mit 2,42 g/t Gold auf. Zum einen sind das blendenden Ergebnisse für Nevada. Zum anderen liegen die Mineralisierungen weiterhin so oberflächennah, dass man hier im Tagebau arbeiten könnte. Die beiden Bohrlöcher liegen direkt unter dem bestehenden Mother Lode-Vorkommen.

Übernahmewelle im Goldsektor dürfte weiterlaufen

Noch in diesem Jahr will Corvus Gold eine neue Ressourcenschätzung ...

