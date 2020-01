Berlin (ots) - Georg Pazderski war lange der mächtigste Mann in der Berliner AfD. Aus seiner Sicht soll die AfD eine Art bessere CDU sein: konservativ, seriös, pragmatisch, arbeitsam. Der Berliner Landesverband gilt unter seiner Leitung auch als im AfD-Spektrum vergleichsweise liberal. Das könnte sich ändern, wenn sich die Führungsperson ändert. Der Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio, der als möglicher Kandidat für die Nachfolge gehandelt wird, äußert sich deutlich prononcierter und bedient rechte Vorurteile viel eher als der staatstragende Ex-Nato-Offizier. Nicht auszuschließen, dass Berlins AfD unter einer anderen Regie weiter in Richtung des vom Verfassungsschutz beobachteten "Flügels" driftet. Für bürgerliche Köpfe würde es schwerer werden, in einer solchen Partei aktiv zu sein.



