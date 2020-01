Der Geheimdienst hat ein Einfallstor für Hacker in das Microsoft-System gefunden. Dass die NSA die Lücke dem Hersteller meldet, ist außergewöhnlich.

Der US-Geheimdienst NSA hat eine Sicherheitslücke in Microsofts Betriebssystem Windows 10 entdeckt. Hacker wären dadurch in der Lage gewesen, scheinbar sichere Kommunikation abzufangen, teilte Microsoft am Dienstag mit.

Nach einer Warnung durch die NSA machte das US-Unternehmen Software zur Behebung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...