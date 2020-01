Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Globale, über Direct-to-Consumer-Ansatz vertriebene E-Bike-Marke bringt neue Fettreifen- und Falt-Elektrofahrräder mit 250-W-Motor auf den MarktRad Power® Bikes erweitert sein europäisches Produktsortiment um die völlig neuen RadRhino Step-Thru Electric Fat Bikes und RadMini Electric Folding Fat Bikes. Diese beiden Modelle unterstreichen das Engagement der Marke für die Entwicklung von Elektrofahrrädern, die für alle Herausforderungen gebaut und für jeden erschwinglich sind.Als neuester Zugang zum weltweiten Produktsortiment von Rad Power Bikes kombiniert das RadRhino Step-Thru 1 die Stärke, Stabilität und Vielseitigkeit des ursprünglichen RadRhino Modells mit einem Durchstiegsrahmen, der die Anforderungen aller Radfahrer erfüllt.Das auf den europäischen Märkten neu eingeführte RadMini 4 wurde speziell für Radreisende und Offroad-Abenteurer entwickelt, die Merkmale wie den kompakten Faltrahmen, die 50,8 cm x 8,4 cm Multi-Terrain-Reifen und eine vordere Federgabel schätzen. Sowohl das RadMini als auch das RadRhino Step-Thru Modell wird über einen 250-W-Radnabenmotor verfügen.Zudem bringt die für Direktvertrieb an Verbraucher bekannte E-Bike-Marke die neueste Ausführung des RadRhino 5 in sowohl 750-W- als auch 250-W-Motorvarianten auf den Markt. Das RadRhino wird neben den RadRhino Step-Thru und RadMini Modellen neue Upgrades bieten, zu denen standardmäßige Schutzbleche, Halo-Scheinwerfer mit verbesserter Sicht zur Seite sowie aktualisierte Farben und Beschriftung gehören."Wir sind über die Resonanz auf die von uns im vergangenen Jahr eingeführten E-Bikes mit 250-W-Motor hoch erfreut und können es kaum erwarten, die Elektrofahrräder in dieser Kategorie mit noch mehr Optionen auszustatten", sagte Arno Saladin, European Business Director für Rad Power Bikes. "Das RadRhino Step-Thru Modell ist ein außerordentlich agiles Bike mit gutem Handling, das noch mehr Radfahrer ansprechen wird, während das RadMini das kompakte E-Bike für eine hohe Einsatzbreite ist, das sich unsere Kunden gewünscht haben."Die RadRhino Step-Thru 1, RadMini 4 und RadRhino 5 Modelle mit 250-W-Motor werden für EUR1.599 erhältlich sein, während der Preis des RadRhino 5 750-W-Modells EUR1.699 betragen wird. Alle diese neuen Modelle können in Kürze vorbestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.radpowerbikes.eu.Informationen zu Rad Power® BikesRad Power® Bikes ist die größte E-Bike-Marke in Nordamerika. Das im Jahr 2007 für Direktvertrieb an Verbraucher gegründete Unternehmen ist weltweit tätig und bietet ein volles Produktsortiment an kostengünstigen Elektrofahrrädern und Zubehörteilen, die transformieren, wie sich Menschen fortbewegen und Waren transportiert werden. Das Unternehmen entwickelt sämtliche Produkte an seinem Hauptsitz in Seattle und verfügt über internationale Niederlassungen in Vancouver, British Columbia, Kanada und Utrecht, Niederlande. Das Team von leidenschaftlichen E-Bike-Enthusiasten, Produktdesignern und Unternehmern bringt Elektrofahrräder auf den Markt, die für alle Herausforderungen gebaut und für jeden erschwinglich sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1076114/Rad_Power_Bikes_RadRhino_Step_Thru.jpgPressekontakt:Tessa WardTessa@radpowerbikes.com+1-800-939-0310 App. 203Original-Content von: Rad Power Bikes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134699/4492067