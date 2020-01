Immervision, der in Montreal ansässige Entwickler und Lizenzgeber von patentierten Weitwinkeloptiken und Bildgebungstechnologien, kündigt zwei neue Lizenzvereinbarungen für die Produktion und den Vertrieb von patentierten Panomorph-Weitwinkelobjektiven mit erhöhter Auflösung an, die für Haushalts- und mobile Anwendungen geeignet sind.

Die neuen offiziellen Lizenznehmer werden nun Panomorph-Objektive mit erhöhter Auflösung in Serie produzieren. ACE wird Produkte mit einem Sichtfeld von 180 Grad produzieren, während ZET die Objektive mit 125 Grad liefern wird. Da die Zahl der lizenzierten Hersteller bei Immervision weiter wächst, kann die Immervision-Technologie mehr OEMs erreichen, die Zugang zu den modernsten Weitwinkelobjektiven für Luft- und Raumfahrt, Sicherheitstechnologie, Fernsehen, Automobilindustrie und mobile Lösungen benötigen.

Das patentierte Panomorph-Objektiv von Immervision ist eine Art Weitwinkelobjektiv, das speziell für eine bessere Leistung als herkömmliche Objektive entwickelt wurde. Zu den verbesserten optischen Parametern gehören: kontrollierte Verzeichnung, MTF, Blendenzahl und relative Beleuchtung. Nur zertifizierte Immervision-Lizenznehmer produzieren Weitwinkel-, Superweitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektive mit sämtlichen verbesserten Parametern.

Darüber hinaus bietet Immervision eine Reihe von fortschrittlichen Abbildungsalgorithmen für Verzeichnung, Stitching und Sensorfusion, die sich an jedes Weitwinkelobjektiv und jede Anwendung anpassen.

Immervision ermöglicht eine intelligente Bildverarbeitung in jedem Gerät. Wir entwickeln Weitwinkelobjektive mit erhöhter Auflösung, um mehr zu sehen, und AI-fähige Bildverarbeitung, um intelligenter zu sehen. Einsatzbereiche unserer Technologie sind intelligente professionelle Anwendungen, Verbrauchergeräte, die Automobilindustrie, Robotik, die Medizinindustrie und weitere Branchen. Unserer Ansicht nach ist die Bildverarbeitung der Schlüssel, um die Umwelt zu verstehen und zu schützen und die Welt zu unterhalten und zu informieren. Aus diesem Grund passt Immervision seine Technologien ständig an und lizenziert sie für Komponentenhersteller, OEM und ODM der Bildverarbeitungsbranche.

ACE Solutech Co., Ltd. ist ein neu gegründetes Unternehmen mit mehr als sechs Jahren Erfahrung in seinem Spezialgebiet, der Entwicklung und Herstellung von optischen Linsen. Derzeit erweitert ACE Solutech Co., Ltd. seine technologischen Fähigkeiten durch verschiedene Patentanmeldungen und entwickelt und fertigt eine Vielzahl von optischen Linsen für die Biometrie, die Automobilindustrie und das Internet der Dinge.

Zhonglan Electronic Technology Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und ist ein privates wissenschaftliches und technologisches High-Tech-Unternehmen mit eigenen geistigen Eigentumsrechten. Das Unternehmen entwickelt und produziert Subminiaturlinsen und Aktuatoren (oder kleine Motoren), die hauptsächlich in Mobiltelefonen verwendet werden.

