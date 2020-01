Union Pacific - das Eisenbahnunternehmen zeigt Stärke!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Union Pacific ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Der Konzern hält auch Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. Die Aktie profitiert von der Sektorstärke im Transport. Aktuell versucht das Papier den Breakout zur Oberseite.Die Aktie notiert über den exponentiell gleitenden Durschnitten EMA 20 und EMA 50. Die erste wichtige Hürde bei 180 USD wurde bereits überwunden. Bei 182,40 USD befindet sich noch ein Widerstandsbereich. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und erst dann der Breakout aus dem Widerstand erfolgen würde, bekämen wir ein Setup mit einem guten CRV. Danach wäre mit einer dynamischen Bewegung nach oben zu rechnen.Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 182,40 USD abgewartet werden. Intraday ist auf Setups zu achten. Den Stopp könnten aggressivere Trader dann unter der Breakoutkerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter der möglichen seitlichen Konsolidierung bei rund 179 USD anbieten, hier verläuft auch der EMA 20.Meine Meinung zu Union Pacific ist bullisch