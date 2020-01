von Sven Parplies, Euro am SonntagGefühlt ist es eine Ewigkeit her: In der ersten Handelswoche 2019 schockte Apple die Finanzmärkte mit einer Umsatzwarnung. Das neue iPhone verkaufte sich nicht wie erwartet, vor allem in China. Der Aktienkurs stürzte um zehn Prozent ab. Der Schreck hielt nur kurz: Apple beendete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...