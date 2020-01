MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Erderwärmung:



"Dank moderner Kommunikation können das nun auch jene in vielen Einzelheiten mitverfolgen, die sehr weit weg leben. Die Bilderflut vom anderen Ende der Welt macht das Elend auf schreckliche Weise anschaulich. Feuersbrünste und verdurstende Koalas, Fluten und flehende Mütter, die nach ihren Kindern suchen. Wer ist der nächste? Nur globale Klimapolitik kann das Schlimmste abwenden. Zugleich müssen die Staaten, gerade in Asien, stärker für ihre Menschen vorsorgen. In Indonesien heißt das: Wälder schützen, die Wasser halten; Bäume pflanzen, wo sie abgeholzt wurden; Kanäle vom Müll freihalten, damit sich Fluten nicht aufstauen. Australien kann sich auf altbewährte Techniken besinnen. Kontrolliertes Feuer legen, um das Risiko von Großbränden zu mindern. Feuersicher bauen. Es gibt tausend kleine Schritte. Es gilt sich zu wappnen. Den grundlegenden Widerspruch, in dem sich alle Länder verfangen haben, löst solcher Pragmatismus aber nicht auf."