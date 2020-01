REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Boris Johnson/Brexit:



"Boris Johnsons Freihandelskonzept läuft auf ein Singapur am Westrand Europas hinaus: ein Land mit niedrigen Steuern, reduzierten Standards im Arbeitsrecht etwa oder beim Umwelt- und Verbraucherschutz. Das sogenannte "levelplayingfield" - also das Befolgen gemeinsamer Regularien, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu garantieren - lehnt man ausdrücklich ab. Das kann Europa nicht gefallen. Das Jahr 2020 wird dominiert werden von harten Verhandlungen zwischen der EU und dem Königreich. Das Ziel eines reibungslosen Handels, wie es Johnsons Vorgängerin Theresa May noch verfolgt hatte, ist passé. Stattdessen setzt der neue Regierungschef in der Downing Street auf Konkurrenz zur EU. Ihm muss allerdings dann klar sein, dass Großbritannien wie jedes andere Drittland behandelt wird."/be/DP/he