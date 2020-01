München (ots) - Havaneser verdrängt Dackel aus Top Ten der meistversicherten Hunde 2019 / Bulldogge, Mops und Husky bei jüngeren Hundehaltern beliebt / Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung schon ab 32 Euro pro JahrDer Labrador ist und bleibt der beliebteste Hund der Deutschen. Auch 2019 haben CHECK24-Kunden für diese Rasse am häufigsten eine Hundehaftpflichtversicherung über das Vergleichsportal abgeschlossen. Es folgen die beiden Modehunde Französische Bulldogge und Chihuahua.Mehr Bewegung gibt es ab Rang vier. Golden Retriever, Australian Shepherd und Bolonka Zwetna machen im Vergleich zum Vorjahr Plätze gut. Jack Russel Terrier, Deutscher Schäferhund und Yorkshire Terrier rutschen ab. Großer Gewinner und erstmals in den Top Ten ist der Havaneser (Platz neun, Vorjahr Platz 13). Der Dackel ist 2019 dafür nicht mehr unter den zehn meistversicherten Hunden.Französische Bulldogge bei jungen Hundehaltern am beliebtestenMit dem Alter und Geschlecht des Hundehalters ändern sich auch die Vorlieben für bestimmte Rassen. Bei Haltern unter 30 Jahren ist die Französische Bulldogge sogar noch beliebter als der Labrador und belegt Platz eins. Nur in dieser Altersgruppe landen die Old English Bulldog, der Siberian Husky und der Mops in den Top Ten.Bei den 30- bis 55-Jährigen ist der Malteser überdurchschnittlich gefragt. Nur bei älteren Hundehaltern ab 55 Jahren landen auch Yorkshire Terrier, Havaneser und Dackel unter den zehn beliebtesten Hunderassen.Bei weiblichen Haltern ist unter anderem der Yorkshire Terrier beliebter als bei Männern. Letztere versichern dafür deutlich häufiger Rhodesian Ridgebacks.Ausführliche Informationen zu den beliebtesten Hunderassen gibt es hier: http://bit.ly/beliebteste-Hunde-2019Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 32 Euro pro JahrHundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die ihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb eine generelle Versicherungspflicht für Hunde, in weiteren acht eine von der Rasse abhängige Pflicht.*Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung für einen Labrador mit mindestens fünf Millionen Euro Deckungssumme gibt es bereits ab 31,84 Euro pro Jahr.***Übersicht zur Versicherungspflicht für Hunde unter https://www.check24.de/hundehaftpflicht/hundeverordnung-hundegesetz/**Beispielprofil: Labrador, mind. fünf Mio. Euro Versicherungssumme, 150 Euro Selbstbeteiligung, jährliche Zahlweise, ein Jahr Laufzeit, Versicherungsnehmer: 41 Jahre, kein öffentlicher Dienst, Stand: 13.1.2019 Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4492131