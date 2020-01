The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS2102889453 EIB 20/23 MTN BD01 BON SEK NCA XFRA XS2102912966 BCO SANTAND. 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2104886341 MEXIKO 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2104915033 NATL GRID E. 20/25 BD01 BON EUR NCA 6LLN XFRA CA00165X1087 ALX RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR NCA PHS XFRA NO0010000045 PHOTOCURE ASA NK-,50 EQ00 EQU EUR NCA PMH XFRA US7849331035 SPAR GROUP INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 3QX XFRA IE00B88WFS66 HERMES IF-A.EX-JP.EQ.RAEO FD00 EQU EUR NCA FJRI XFRA LU0115766213 FID.FDS-JAPAN FD E GL. FD00 EQU EUR NCA BBEB XFRA LU0169519195 JPM-ASIA GROWTH JPMAGDADL FD00 EQU EUR NCA BBET XFRA LU0217390573 JPM-PACIF.EQU.JPMPE AAEO FD00 EQU EUR NCA FT99 XFRA LU0231204966 F.TEM.INV-INDIA N ACC. FD00 EQU EUR NCA JU3D XFRA LU0329070915 JUP.GL-JGF INDIA S.LEOA FD00 EQU EUR NCA HVJY XFRA LU0363468686 DWS I.-EM.MKTS TOP DIV.LD FD00 EQU EUR NCA FGV6 XFRA LU0425092995 JUPIT.GL.FD.-JAP.SEL.LEOA FD00 EQU EUR NCA BBEK XFRA LU0431993236 JPM-EM.MK.OP. JPMEMO DADL FD00 EQU EUR NCA BBEM XFRA LU0441851994 JPM-ASEAN EQ.F.JPMAE DADL FD00 EQU EUR NCA BBEC XFRA LU0441854154 JPM-AS.PACIFIC EQ.A DL FD00 EQU EUR NCA BBEE XFRA LU0441854741 JPM-AS.PACIFIC EQ.D DL FD00 EQU EUR NCA BBER XFRA LU0522352516 JPM-INDIA FD JPMI DAEO FD00 EQU EUR NCA JSGL XFRA LU0551365645 HSBC GIF-INDIAN EQUI.ACEO FD00 EQU EUR NCA XAMG XFRA LU0568583776 AF-AF.EQU.JAP.TARG.AEOADD FD00 EQU EUR NCA BBEI XFRA LU0594426784 JPM-EM.MK.DV.JPMEMD AAEO FD00 EQU EUR NCA IU14 XFRA LU0607522496 INVESCO NIPP.S./M.C.ADLD. FD00 EQU EUR N