FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.126 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.030 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.250 EUREXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.077 EURXFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %XFRA DE000HSH4WA8 HCOB MZ 1 15/25 0.000 %UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.870 EUR5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.323 EURAL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.117 EURXRHA XFRA LU1960394903 FU FDS-BDS MONTHLY INC.P 0.250 EURC9LC XFRA LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. 2.000 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.074 EURWXIN XFRA DE000A1JUU46 CHOM CAP.ACT.R.EU.UI AK R 1.650 EUR