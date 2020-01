FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.332 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.180 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EURIUS4 XFRA IE00B2QWDY88 ISHSIII-MSCI J.SM.CAP DLD 0.256 EURXFRA XS1458414023 LECTA 16/22 FLR REGS 0.000 %85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.332 EUREUN5 XFRA IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 0.585 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EURIQQJ XFRA IE00B02KXH56 IS MSCI JAP.U.ETF USD D 0.096 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.360 EURFNWA XFRA GB00BYZN9041 FUTURE PLC LS-,15 0.012 EUREUNT XFRA IE00B4L60045 ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD 0.340 EURIUS6 XFRA IE00B3B8Q275 ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 0.297 EUREUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.194 EUREUN9 XFRA IE00B4WXJG34 ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 0.226 EUREUN8 XFRA IE00B4WXJH41 ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD 0.730 EUREUNH XFRA IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 0.385 EUREUNI XFRA IE00B3F81G20 ISHSIII-MSCI EM SM.C.DL D 0.712 EURIS0S XFRA IE00B6QGFW01 ISHSIII-EM.ASIA L.G.B.DLD 1.402 EUREUN4 XFRA IE00B3DKXQ41 ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 0.435 EUREUNR XFRA IE00B4L5ZG21 ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS 0.580 EURIUSP XFRA IE00B5M4WH52 ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLD 1.421 EUREUNS XFRA IE00B4L5ZY03 ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD 0.249 EUREUN3 XFRA IE00B3F81K65 ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS 0.592 EURIUS3 XFRA IE00B2QWCY14 ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD 0.308 EURIS06 XFRA IE00BSKRK281 ISHSIII-EO C.B.BBB-BB EOD 0.034 EURBO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.234 EUREUNU XFRA IE00B3F81409 ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD 0.038 EURSXRF XFRA IE00BDQZ5152 ISHSIII-IS.INT.CR.BD U.E. 0.070 EURH41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ 0.055 EURH41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ 0.061 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.018 EURIUSW XFRA IE00BJ5JPJ87 ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD 0.063 EURIWLE XFRA IE00BKBF6H24 ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 0.018 EUR