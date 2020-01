China und die USA unterzeichnen am Mittwoch in Washington ein erstes Handelsabkommen - endlich. Doch viele Probleme bleiben. Die Spuren des Konflikts zeigen sich bereits klar in Chinas Handelsbilanz.

Welche drastischen Folgen der Handelskrieg zwischen den USA und China bislang hatte, führte diese Woche Pekings Zollbehörde vor Augen: Sie veröffentlichte die Jahresstatistik zur Entwicklung des chinesischen Außenhandels.

Die beiden größten Volkswirtschaften leiden beide spürbar unter den Folgen des Handelskonflikts, der auch die Weltkonjunktur bremst. Der Handel beider Länder brach im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent ein. Chinas Importe aus den USA sackten um 20,9 Prozent auf 122 Milliarden US-Dollar ab, während die Exporte in die USA um 12,5 Prozent auf 418 Milliarden US-Dollar zurückgingen.

China bemüht sich, Geschäfte, die mit den USA verloren gehen, stattdessen mit anderen Staaten auszugleichen. Doch die Spuren des Konflikts lassen sich trotzdem klar in der Handelsbilanz ablesen. Nach zwei Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten fiel Chinas Außenhandel mit der Welt 2019 erstmals um ein Prozent. Die Exporte legten insgesamt nur leicht um 0,5 Prozent zu und die Importe fielen um 2,8 Prozent.Sowohl Peking als auch Washington haben erkannt, dass es nicht ohne Folgen bleibt, wenn die zwei größten Elefanten der Weltwirtschaft in den Ring steigen. Die für diesen Mittwoch geplante Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...