Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) hat neben der Suche nach einem Partner für die Weiterentwicklung/Forschung, die schwerer zu sein scheint, als von den Verantwortlichen gedacht, zumindest im Operativen Bereich, der ja sowieso Anlass für die Prognoseerhöhung vor wenigen Tagen war, einen weiteren wichtigen Schritt getan respektive erreicht: Marktzulassung in Großbritannien für das CMV-spezifische Hyperimmunglobulin-Präparat Cytotect CP. Der regulatorische Prozess (Repeat Use Procedure) sowie die Zulassung von Cytotect CP Biotest in Großbritannien konnten dabei in weniger als 90 Tagen erfolgreich ...

