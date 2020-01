Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Relativ nachrichtenlos schwankte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag in einer Range von 125 Zählern, so die Analysten der Helaba. Allerdings sei unter dem Strich kaum zählbares zu verbuchen gewesen, so dass der deutsche Aktienmarkt schlussendlich um 0,04% höher bei 13.456,49 Zählern aus dem Handel gegangen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...