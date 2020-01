15.01.2020 - Die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019) hat im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 nach vorläufigen und nicht testierten Zahlen1 den flächenbereinigten Konzernumsatz um 1,0 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Der berichtete Gesamtumsatz stieg um 2,2 % auf 7,5 Mrd. €, unterstützt durch positive Währungseffekte. Der Gesamtumsatz in lokaler Währung nahm um 1,0 % zu. "METRO ist im 1. Quartal 2019/20 weiterhin in den meisten Regionen gewachsen, trotz schwieriger makroökonomischer und politischer Rahmenbedingungen in einigen Märkten, wie beispielsweise des nationalen Generalstreiks in Frankreich. ...

